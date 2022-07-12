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“هيئة كبار العلماء” تهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو الحجة / 1443 هـ      12 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ .

ونوّهت الأمانة العامة بما تحقق – بفضل الله تعالى وتوفيقه – ثم بالمتابعة المستمرة والخطط المدروسة التي تشرف عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتسهم في تنفيذها كل القطاعات الأمنية والمدنية.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: ” إننا بهذه المناسبة نرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد -أيدهما الله- اللذين يوليان خدمة الحرمين الشريفين وإعمارهما وتطوير المشاعر المقدسة اهتمامهما ومتابعتهما, ونسأل الله تعالى أن يجزيهما وحكومتهما الرشيدة خير الجزاء”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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