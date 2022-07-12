المحليات

ضيوف الملك يهنئون القيادة الرشيدة بنجاح الحج

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو الحجة / 1443 هـ      12 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

رفع حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من أسر مصابي وشهداء الواجب، والشخصيات الإسلامية، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، وما تحقق من جهود بتكاتف وتضافر جميع قطاعات الدولة لتوفير الإمكانات المتطورة، التي سُخرت لخدمة ضيوف الرحمن، والحرص على توفير كل ما يسهم في راحة الحاج وتأديته للمناسك بكل راحة وطمأنينة.

جاء ذلك أثناء مغادرتهم مقر استضافتهم بجوار المسجد الحرام، بعد أن أدوا طواف الوداع بيسر وسهولة، من خلال تكاتف كافة اللجان المنظمة للبرنامج، لينعم الضيوف بالراحة والاستقرار منذ وصولهم للمقر إلى تنقلهم بين المشاعر وأداء نسكهم، حتى العودة إلى أهاليهم سالمين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *