صلاح ومحرز أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

جدة- البلاد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن القوائم النهائية (المختصرة) للمرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022.

وكان الكاف قد أعلن في وقت سابق عن عودة جوائز “الكاف” للأفضل في أفريقيا في عام 2022، بعد توقف استمر 3 سنوات.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2022

شهدت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022 حضور المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجانب المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

كذلك ضمت القائمة كلا من السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني حاليا وليفربول سابقا، ومواطنيه إدوارد ميندي (تشيلسي الإنجليزي)، وكاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)، والغيني نابي كيتا (ليفربول).

وتشهد القائمة حضور الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون الفرنسي)، ومواطنه فنسنت أبو بكر (النصر السعودي)، والإيفواري سيباستيان هيلير (أياكس أمستردام الهولندي سابقا وبروسيا دورتموند الألماني سابقا).

كيفية اختيار الأفضل

سيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربي منتخبات الاتحادات الأعضاء، والصحفيين المختارين، والمجموعة الفنية بـ”الكاف”، وكذلك أساطير الكرة الأفريقية.

وسيتم اختيار الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا 2022 على أساس الأداء من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2022.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا في حفل خاص يوم الخميس الموافق 21 يوليو الحالي، في المغرب.