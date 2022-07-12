رسميا.. الحارس الكولومبي”أوسبينا” يحمي مرمى النصر

جدة – هلال سلمان
أعلن نادي النصر عن تعاقده مع الحارس الكولومبي المخضرم دافيد أوسبينا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق نابولي الإيطالي، حيث وقع معه الرئيس مسلي آل معمر لمدة موسمين.
وعانى النصر من ضعف في حراسة المرمى خلال الموسم المنصرم، رغم تألق وليد عبدالله وأمين بخاري، ليأتي التعاقد مع حارس مرمى منتخب كولومبيا الذي سيكون الحارس الأساسي لعرين (العالمي).
وسيكون التنافس قويا في هذه الخانة مع عودة حارس المنتخب الأولمبي نواف العقيدي من الإعارة مع نادي الطائي.
أوسبينا البالغ من العمر 33 عاما يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية؛ حيث حمى عرين كلا من نيس الفرنسي وآرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي، وذلك بعد أن بدأ مسيرته في بلاده مع فريق أتلتيكو ناسيونال، وهو أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب “زارعي القهوة” عبر تاريخه حيث خاض 124 مباراة دولية، محطما رقم نجم الوسط السابق كارلوس فالديراما، وكان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده في مونديالي 2014 و2018.
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