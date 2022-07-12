الخليج يتعاقد مع الكولومبي برايان رياسكوس

الدمام- حمودالزهراني
أنهت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل إجراءات التعاقد مع لاعب الجناح الكولومبي برايان رياسكوس لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم المقبل 2023-2022.
ويرى حسين تركي إداري الفريق أن قدوم الكولومبي برايان رياسكوس سيعطي الإضافة الفنية نظير تناسبه مع أفكار المدرب البرتغالي ايمانويل بيدرو الذي سيتولى قيادة الكفة الفنية للدانة.
وقد مثل رياسكوس صاحب الـ27 عاماً نادي غراسهوبر زيوريخ السويسري في الموسم الماضي بعد مغادرته نادي ميتاليست الأوكراني منتصف الموسم بسبب الحرب؛ بالإضافة إلى مشاركته في 190 مباراة مساهمًا في 76 هدفا بين صناعة وتسجيل حيث أحرز 52 هدفا في الوقت الذي صنع فيه 24هدفا.