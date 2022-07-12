البرازيلي” فريدريك” يحمي عرين” الخليج”

أنهت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل التعاقد مع الحارس البرازيلي دوغلاس فريدريك؛ وذلك لحماية عرين الدانة في موسم 2023-2022.
وأكد حسين الدبيس مدير الفريق الأول لكرة القدم أن دوغلاس كان أحد الخيارات التي اختارها المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل للفريق؛ حيث أشاد بخبرة البرازيلي وقدراته الفنية المتطابقة مع خياراته التكتيكية.
وقد حقق دوغلاس فريدريك صاحب الـ33 عاماً بطولة كوبا دونورديست، وبطولة بايانو في الأراضي البرازيلية، ومثل نادي أفاي البرازيلي في الموسم الماضي بالإضافة لتمثيله كلا من أندية يوفينتود وباهيا وبراغانتينو في الدوري البرازيلي الممتاز الذي لعب فيه 149 مباراة و حافظ على نظافة شباكه في 53 مناسبة منها.
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