الإسباني خافيير كاباناس مديراً فنياً للفئات السنية بنادي الخليج

الدمام- حمودالزهراني
تعاقدت إدارة نادي الخليج مع المدرب الإسباني خافيير كاباناس مديراً فنياً لقطاع الفئات السنية لكرة اليد بالنادي، في خطوة غير مسبوقة وفريدة من نوعها في الأندية السعودية، التي تؤكد حرص الإدارة الخلجاوية على الاهتمام بقطاع الفئات السنية؛ إذ سبق وأن قاد المدرب الأسباني خافيير الفريق الأول لتحقيق بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد بعد غياب ١٨ عاما، إضافة لمنافسته الشرسة على البطولات الأخرى، محققا وصافة الدوري والنخبة في الموسم الماضي 2021-2022.
وأكد علي المحسن نائب رئيس مجلس إدارة النادي أن فكرة تعيين مدير فني للفئات السنية تأتي من باب حرص إدارة النادي على التخطيط الاستراتيجي للعبة وتطوير المدربين الوطنيين من خلال المحاضرات وورش العمل، والتأكد من أن البرامج التدريبية تنفذ على أكمل وجه إضافة لتطوير اللاعبين فنياً ورفع مستوى اللياقة البدنية بشكل مباشر من خلال المشاركة التدريبات الخاصة، وأشار المحسن إلى أن المدير الفني سيقوم بإعداد التقارير الدورية لمجلس إدارة النادي والعديد من الأهداف التي وضعناها في سبيل تطوير العمل لرسم مستقبل كرة اليد بنادي الخليج.
من جهة أخرى، تعاقدت إدارة نادي الخليج مع المدربين الوطنيين؛ زكريا حبيب، وإبراهيم حكيم لقيادة فريقي الشباب والناشئين فيمـا تم تعيين هيثم المنيان مديراً للفئات السنية.
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