الأخضر الشاب يدشن تمارينه في أبها استعداداً لكأس العرب

افتتح المنتخب الوطني تحت 20 عامًا أمس الاثنين معسكره الإعدادي في مدينة أبها، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل.
واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم” أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، تركي الجوش، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد برناوي، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي، وليد عياش، حسن سفياني، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، ثامر الشهراني، يزيد جوشان، علي المسعود، مشاري النمر، عبدالله رديف”.
وأجرى “الأخضر” حصته التدريبية مساء أمس على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
يذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، يأتي على رأس المجموعة “الأولى” وإلى جانبه منتخبا العراق وموريتانيا.
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