أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

المدينة المنورة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1443هـ.

وقال سموه: “إن نجاح موسم الحج لهذا العام ولله الحمد، يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل من الله تعالى، ثم بفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وحرصهما البالغ على بذل كل ما من شأنه تسخير جميع الإمكانات، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات”، داعياً سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة على ما يُقدمانه للمسلمين من خدمات خيّرة وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقراره.

كما قدّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على نجاح موسم الحج بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة – أيدها الله- والتي تهدف إلى توفير جميع الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتسنى لهم أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها جميع أجهزة الدولة، سائلاً الله تعالى أن يُديم على بلادنا أمنها ورخائها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.