أكثر من 100 ألف متطوع لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1443هـ

مكة المكرمة : البلاد

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مؤشرات العمل التطوعي خلال موسم حج 1443هـ، لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء عباداتهم بسهولة ويسر، بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتطوعين قد بلغ 100 ألف و570 متطوعًا، في حين وصل عدد الفرص التطوعية إلى أكثر من 35 ألف فرصة، فيما تنوعت صور وأشكال العمل التطوعي ومساعدة ضيوف الرحمن في موسم الحج في عدد كبير من المجالات أبرزها : الصحي والتنظيمي والخدمي والاجتماعي والإرشادي والتعليمي بالإضافة إلى التوعوي والتثقيفي.

وبينت أن الشباب والشابات المتطوعون نشطوا لمساعدة الحجاج في أكثر من موقع منذ لحظة وصولهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنافذ البرية والبحرية، والمطارات ونقاط التفويج والفرز وصولاً إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم، فضلًا عن مساكن الحجيج، وذلك بهدف توفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن دون عناء أو مشقة.

وتعمل الوزارة على استقطاب المتطوعين حسب خبراتهم ومهاراتهم للمشاركة في المبادرات التطوعية بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، لتقديم أفضل الخدمات الميدانية والتنظيمية وتقديم خدمات الضيافة لضيوف الرحمن، فيما يتم إضافة ساعاتهم التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي وإصدار شهادة لهم، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم.