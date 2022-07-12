أخضر السلة يتعثر أمام أندونيسيا في افتتاح البطولة الآسيوية

جدة- البلاد
خسر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة أمام نظيره الأندونيسي ٨٠-٥٤ في أولى مبارياته في نهائيات البطولة الآسيوية لكرة السلة، في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.
لم يظهر المنتخب السعودي بالمستوى المأمول، عكس المنتخب الأندونيسي الذي ظهر في أفضل حالاته؛ سواء في الناحية الدفاعية أو الهجومية، وينتظر أن يلعب المنتخب السعودي بعد غد الخميس ثاني مبارياته أمام نظيره الأسترالي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م