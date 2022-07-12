أبها تحتضن كأس العرب للشباب بمشاركة 18 منتخبًا.. وعسير ترحب بالعرب

الرياض – هاني البشر

تستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة أبها، ومحافظة خميس مشيط، منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل، بمشاركة 18 منتخباً.

وتعد هذه البطولة هي الثانية للاتحاد العربي لكرة القدم خلال الموسم الحالي 2022/2023، بعدما أقيمت مؤخراً بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السادسة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في بطولة كأس العرب للشباب 2022، منتخبات السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات والعراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين وموريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.

وكانت النسخة السابعة من البطولة قد أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة عام 2021 وتوج بلقبها المنتخب السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الجزائر، وستُلعب منافسات البطولة القادمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها، وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.

وفي جانب آخر، تفاعلت بلديات محافظات ومدن منطقة عسير مع البطولة العربية، وذلك من خلال وضع لوحات ترحيبية بالمنتخبات العربية المشاركة في منافسات البطولة، في الشوارع والميادين والطرقات وفي المواقع السياحية.

وكانت القرعة التي أجريت مؤخراً، أسفرت عن 6 مجموعات، تضم كل منها 3 منتخبات، جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: منتخب السعودية – منتخب موريتانيا – منتخب العراق.

المجموعة الثانية: منتخب الإمارات – منتخب الأردن – منتخب اليمن.

المجموعة الثالثة: منتخب الجزائر – منتخب لبنان – منتخب ليبيا.

المجموعة الرابعة: منتخب مصر – منتخب عمان – منتخب الصومال.

المجموعة الخامسة: منتخب تونس – منتخب البحرين – منتخب جيبوتي.

المجموعة السادسة: منتخب المغرب – منتخب السودان – منتخب فلسطين.