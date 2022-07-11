3 مدربين فقط نجوا من مقصلة الإقالات الموسم الماضي

جدة- البلاد
فقد معظم مدربي أندية دوري المحترفين مناصبهم خلال الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب الإقالات المتوالية، ولم يسلم من مقصلة الإقالة إلا 3 مدربين فقط، حافظوا على مناصبهم منذ بداية الموسم حتى نهايته.
وهم “الكرواتي كريشمير ريزتش مدرب ضمك والصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء والسلوفاكي مارتن سيفيلا مدرب أبها” حيث حافظوا على تواجدهم طوال المسابقة. فقد أقال الهلال مدربه البرتغالي جارديم، وأقال الاتفاق خالد العطوي، وأنهى الأهلي تعاقده مع هاسي، وفشل البرتغالي بيدرو في الاستمرار مع النصر.
وبالرجوع للمدربين الثلاثة، فإن ريزتش ورازوفيتش سيستمران مع فريقي ضمك والفيحاء خلال الموسم المقبل، فيما وجهت إدارة أبها الشكر لمارتن سيفيلا، وجاري البحث عن مدرب جديد.
وقد خاض ريزتش مع ضمك 30 مباراة فاز في 12 وتعادل 8 وخسر 10 واحتل المركز الخامس برصيد 44 نقطة.
بينما قاد مارتن سيفيلا فريق أبها خلال 30 جولة؛ فاز في 9 وتعادل 8 وخسر 13 واحتل المركز التاسع برصيد 35 نقطة.
أما رازوفيتش فقاد فريق الفيحاء خلال 30 مباراة، فاز في 8 وتعادل 11 وخسر مثلهم واحتل المركز العاشر برصيد 35 نقطة، وحصد مع الفريق البرتقالي كأس الملك لأول مرة في تاريخه؛ ما أهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2023.
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