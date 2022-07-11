وزير الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام 1443هـ

جدة : البلاد

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسمه ونيابةً عن منسوبي وزارة الخارجية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1443هـ، بفضل من الله عز وجل ثم بما وفرته حكومة المملكة من خدمات عالية ومتطورة على الأصعدة كافة لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام حتى يؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويُسر.

كما رفع سموه الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ـ أعزها الله ـ على ماقدمته من دعم للقطاعين العام والخاص، والذي انعكس بشكلٍ جلي على جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وثمن سمو وزير الخارجية جهود منسوبي وزارة الخارجية في الداخل وممثليات المملكة في الخارج، على ماقدموه من عمل متفاني ومتكامل بالتعاون مع الجهات الحكومية، والنجاح بإصدار أكثر من 763 ألف تأشيرة إلكترونية خلال حج هذا العام 1443هـ، والعمل بشكل مكثف مع الأجهزة الحكومية للمساهمة بإنجاح مبادرة طريق مكة، من أجل تسريع وتسهيل جميع الإجراءات أمام ضيوف الرحمن.

وتقدم سموه بالشكر الجزيل لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، الذين كان لهم دور بارز ومشرف في المساهمة بنجاح خطة حج هذا العام 1443هـ، والعمل على مدار الساعة لتوفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.