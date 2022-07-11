نجاح الخطة التموينية لموسم الحج .. ووفرة عالية للسلع والمواد التموينية

جدة : البلاد

أعلنت وزارة التجارة نجاح خطتها التموينية خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ الذي شهد وفرة عالية بحمد الله في جميع السلع والمواد التموينية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ووصولهم لها بكل سهولة ويسر.

وأوضحت الوزارة عن قيامها بالتصريح والمراقبة على أكثر من (98.5) ملايين وجبة غذائية وسلعة تموينية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، عبر (394) منفذ بيع متنوع، تمثلت في منشآت تجارية وشاحنات مبردة وسيارات متجولة وسيارات للإمداد التمويني وغيرها.

وبينت “التجارة” بأنها وقفت وتابعت وفرة السلع التموينية لضيوف الرحمن، والتي تمثلت في أكثر من (32) مليون رغيف خبز، وأكثر من (31) مليون عبوة مياه مبردة، و (24.8) ملايين عبوة عصائر ومرطبات وألبان، بالإضافة إلى (6.8) ملايين وجبة جاهزة، وأكثر من (3) ملايين عبوة مثلجات.