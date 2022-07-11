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ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1443 هـ      11 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجهزت الرئاسة بمتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما جندت ‪كادر أمن مدني، و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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