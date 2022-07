شقيقة رونالدو ترد على شائعات رحيله

أثارت كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو التكهنات حول مستقبل النجم البرتغالي مع مانشستر يونايتد، عبر منشور في “إنستغرام” الاثنين 11 يوليو.

وازدادت احتمالات رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد بعد تخلّف اللاعب عن رحلة النادي إلى تايلند حيث يقيم مباريات ودّية استعدادية للموسم الجديد.

رونالدو (37 عامًا) غاب عن تدريبات الشياطين الحمر التي بدأت يوم 4 يوليو الماضي، ويسجل حاليًا غيابه المتواصل عن الفريق لليوم الـ8 على التوالي.

وردًا على سؤال أحد متابعيها عبر منصة “إنستغرام” حول عمّا إذا كان رونالدو سيبقى في مانشستر يونايتد، ردّت أفيرو: “اقترح أن ترتدي النظارات”.

عديد وسائل الإعلام فسّرت رد أفيرو بأن موقف رونالدو من الرحيل لا يحتاج إلى شرح أكثر، وأن من لا يعرف ذلك عليه أن يرتدي نظارات ليدرك الحقيقة.

اقرأ أيضًا.. هل خدع رونالدو مانشستر يونايتد؟



على الجانب الآخر، قال مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ اليوم في تصريحات صحفية أن رونالدو جزء من خطة النادي للموسم المقبل 2022-2023.

وأوضح تين هاغ الذي تولّى المسئولية الشهر الماضي: “رونالدو ليس معنا بسبب ظروف شخصية، لكنه جزء هام من مخططنا للمستقبل، وليس للبيع”.

يختتم تين هاغ حديثه عن رونالدو: “نخطط لتحقيق النجاحات معًا واتطلع للعمل معه الموسم المقبل، لقد تحدثنا وأجرينا اتصالًا جيدًا حقًا قبل أيام”.

🗣 “We are planning with Cristiano Ronaldo for this season. That is it. I am looking forward to working with him.”

Erik ten Hag on the future of Cristiano Ronaldo at Manchester United. 🇵🇹 pic.twitter.com/Qeu21vseaU

— Football Daily (@footballdaily) July 11, 2022