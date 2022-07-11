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السديس يقف ميدانيا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بصحن المطاف

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1443 هـ      11 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجولة ميدانية بصحن المطاف للاطلاع على سير الأعمال وتوافر الخدمات وتكاملها، وذلك خلال جولته الميدانية بالمسجد الحرام رافقه خلالها مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد وعدد من القيادات بالرئاسة.

وتأكد الشيخ السديس خلال الجولة من سير الخدمات في المطاف وانسيابية الحركة، مؤكدا على الجميع ضرورة التسهيل والتسيير على ضيوف الرحمن وبذل جميع الجهود لضمان سلامتهم وراحتهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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