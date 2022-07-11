السديس يعلن نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج

مكة المكرمة : البلاد

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لموسم حج 1443 هـ.

وأكد الشيخ السديس أن التعاون الدائم، والتواصل المستمر لجميع الجهات العاملة في المسجد الحرام، أسهم بشكل كبير في نجاح موسم الحج لهذا العام, وذلك بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله-.

وأوضح السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سخرت كافة إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية لإنجاح موسم حج 1443هـ، مشيداً بالجهود الكبيرة التي قدمها العاملون في الرئاسة، وجميع شركاء النجاح من الجهات العاملة بالمسجد الحرام.

ودعا الشيخ السديس الله -عز وجل- أن يجزي ولاة الأمر -حفظهم الله-، خير الجزاء على ما يقدمونه، لضيوف الرحمن، والحرمين الشريفين، والأمة الإسلامية جمعاء، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأن يديم عليهم الأمن والأمان.