السديس يصادق على تطبيق النظام في حق عددٍ من المقصرين من منسوبي الرئاسة

جدة : البلاد

صادق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ما رفعته الإدارة العامة للموارد البشرية بشأن تطبيق النظام في حق عدد من منسوبي رئاسة شؤون الحرمين من المقصرين في أداء مهامهم الوظيفية.

وقال معاليه بأن العقوبات جاءت بناءً على ما تم رفعه من تقصير في أداء العمل ، وأننا في هذه الأيام يجب أن نكون حريصين كل الحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمسجد الحرام وقاصديه.

وأشار معاليه بأن جميع الأعمال خُصص لها فرق متابعة وقياس أداء، لتحسينها ومعرفة نقاط القوة والضعف، لأننا نقدم الخدمة لضيوف الرحمن، ولا نقبل إلا بكل ما هو مميز وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله-.