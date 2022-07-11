إحصائية صادمة.. كم مباراة غابها ديمبيلي عن برشلونة بسبب الإصابات؟

رغم كثرة إصابات عثمان ديمبيلي منذ التحاقه بفريق برشلونة الإسباني، فإن النادي يستعد لتوقيع عقد جديد مع اللاعب الدولي الفرنسي البالغ 25 عامًا.

وفد ديمبيلي إلى برشلونة صيف عام 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 140 مليون يورو، كصفقة تعويضية للبرازيلي نيمار دا سيلفا.

ومنذ مجيئه إلى البارسا، تعرّض ديمبيلي إلى إصابات متعددة ومتتالية بمعدّل 3 إصابات في الموسم الواحد، أفقدته المشاركة في مباريات هامة.

إصابات ديمبيلي في برشلونة

تعددت إصابات ديمبيلي خلال فترته مع برشلونة لكن أبرز واحدة يمكن ملاحظتها هي إصابة الركبة، كما أصيب في الورك ومفصل القدم والعضلات.

15 هي عدد إصابات ديمبيلي مع برشلونة، كان أكبرها في موسم 2019-2020 عندما غاب (191 يومًا) بين فبراير وأغسطس لإصابته في الركبة.

كم مباراة غابها ديمبيلي عن برشلونة؟



غاب ديمبيلي عن 120 مباراة من أصل 249 لأسباب متعددة متعلقة بالإصابات والإيقاف.. وشارك في 129 مناسبة كلاعب بديل أو أساسي.

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دقائق لعب ديمبيلي مع برشلونة في كل موسم

على مدار 5 مواسم قضاها ديمبيلي مع برشلونة، شارك اللاعب فيما نسبته 35% فقط من الدقائق المتاحة، وغاب عن 65% بسبب الإصابة.

-2017-2018 (لعب 390 دقيقة بنسبة 27%)

-2018-2019 (لعب 1670 دقيقة بنسبة 49%)

-2019-2020 (لعب 355 دقيقة بنسبة 10%)

-2020-2021 (لعب 1777 دقيقة بنسبة 52%)

-2021-2022 (لعب 1411 دقيقة بنسبة 41%)

-إجمالي المواسم (لعب 6143 دقيقة بنسبة 35 %)

شاهد أهداف عثمان ديمبيلي مع برشلونة