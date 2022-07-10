وزير الصحة يؤكد أن خدمة ضيوف الرحمن صحياً تأتي وفق توجيهات القيادة

منى : البلاد

أكد معالي وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل خلال زيارته للحجاج المرضى المنومين في مستشفيات المشاعر المقدسة، أن الخدمات التي تقدمها الوزارة خلال موسم الحج تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -، حيث تُواصل وزارة الصحة عبر منشآتها المنتشرة في المشاعر المقدسة بتوزيع جغرافي يساعد على سهولة الوصول إليها، بأيد وكوادر سعودية يصل عددهم نحو 25 ألف موظف، من ذوي الخبرة والاختصاص، انتدبوا من مختلف مناطق المملكة لضمان تقديم أفضل خدمة لزوار منشآتها من ضيوف الرحمن.

ودعمت الوزارة منشآتها البالغ عددها 23 مستشفى، بينها المستشفى الافتراضي، ومستشفى ميداني متنقل، و 147 مركزاً صحياً، بأفضل التجهيزات والتقنيات المتقدمة، حيث أجريت للحجاج المرضى عمليات متقدمة، من ضمنها عمليات القلب المفتوح، وتدخلات في حال الازمات القلبية، كما تقدم خدمات طبية متنوعة منها خدمات الغسيل الكلوي وعمليات المناظير وغيرها .

وجهّزت “الصحة” للحالات الطارئة أسطول إسعافي مكون من 175 سيارة اسعاف، للمساهمة في سرعة مباشرة الحالات وانقاذها، فيما جهزت على منشاتها مهابط للطائرات لتسهيل عمليات الاخلاء.

وُتقدم في موسم الحج خدمات متنوعة، منها ما يقدم عبر مركز اتصال 937 من خلال الرد على الاستفسارات والاستشارات الصحية للحجاج، بالإضافة إلى معالجة جميع البلاغات عن الخدمات الصحية المقدمة لهم بشكل عاجل، وخدمة البحث عن المفقودين المنومين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة في حال احتياج توفير الخدمة طبية وذلك عبر عدة لغات.

يُذكر أن “الصحة” ومع انتهاء كل موسم حج، تبدأ تجهيزاتها واستعداداتها لموسم الحج المقبل، حيث إن خططها لموسم حج هذا العام بدأت منذ عام، فيما استنفرت الوزارة مع بداية موسم الحج جهودها ابتداء من المنافذ البرية، الجوية، والبحرية، مروراً بمستشفيات مكة المكرمة ، والمدينة المنورة، وصولاً لمستشفيات ومراكز المشاعر المقدسة، وتستمر حتى الاطمئنان على سلامة آخر الحجاج المغادرين.