الرياضة

نائب وزير الرياضة يتفقد المركز الكشفي في مشعر منى

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1443 هـ      10 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض – هاني البشر
زار معالي نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي، اليوم الأحد، المركز الكشفي لخدمة الحجيج لعام 1443هـ، والمقام في مشعر منى بمكة المكرمة.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وتهنئته لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أشاد بجهودهم، واعتزازه وسعادته بالدور الكبير الذي يقوم به الشباب المشاركون في المركز، وما لمسه من حرص واهتمام لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، وهو الدور الذي يفخر به وطننا الغالي، تحت قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-.

ورافقه خلال الزيارة مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن محمد بن عبود، حيث كان في استقبالهما، مدير عام الأنشطة الشبابية الأستاذ محمد بن فوزان السويلم، وأعضاء الهيئة الإدارية، والقادة الكشفيون بالمركز.

واطلع القاضي خلال الزيارة على أقسام المركز، وعمل اللجان، والبرامج والأنشطة المصاحبة لها، كما استمع إلى شرح من القادة الكشفيين عن مراحل عمل المركز، والتي تشمل مرحلة المسح والإرشاد، وفي ختام الزيارة قلد القاضي عدداً من القادة الكشفيين الشارة الخشبية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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