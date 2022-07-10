محترف العدالة الكولمبي” رينالدو لينيس” يصل الأحساء

الدمام- حمودالزهراني
وصل مساء أمس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة الكولمبي رينالدو لينيس، المحترف في صفوف الفريق، الذي سيمثله في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
وقد وصل اللاعب لمطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومن ثم توجه لمحافظة الأحساء.
ويبلغ اللاعب الكولمبي رينالدو لينيس من العمر 30 سنة، وقد لعب لأندية لونيكوس اليوناني، ويونيفيرسيداد التشيلي، وبانفيلد الأرجـنتيني.
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