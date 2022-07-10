طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة بالكريمة

السويسرول من الحلويات اللذيذة والتي يمكن صنعها بسهولة

المقادير اللازمة

للسويسرول

5 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة

كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الغامق

كوب إلا ربع سكر

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة فانيليا

لحشو الكريمة

2 كوب كريمة

نصف كوب سكر بودرة

لصوص الشيكولاته

400 جرام شيكولاته

طريقة العمل

السويسرول

نقوم بفصل البياض عن الصفار

ينخل الدقيق مع الكاكاو والنشا

يخفق صفار البيض مع الفانيليا حتي يتضاعف حجمه قليلاً

يضاف له نصف كمية السكر ويخفق مرة أخري حتي يصبح فاتح اللون

يخفق البياض قليلاً حتي يصبح لونه أبيض

يضاف له نصف كمية السكر الأخري ويخفق حتي يصبح مثل الثلج

يوضع خليط الدقيق علي صفار البيض ويقلب برفق

يوضع البياض للخليط علي دفعات ويقلب برفق

يوضع الخليط في صينية مستطيلة بها ورق زبدة

تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 10 دقائق

تخرج من الفرن وتترك 3 دقائق

تقلب الصينية علي قطعة قماش مطبخ مرشوشة سكر بودرة

ينزع ورق الزبدة من عليها وتلف وتترك حتي تبرد قليلاً

الكريمة

تخفق الكريمة والسكر البودرة ثم تحشي السويسرول بالكريمة وتلف بورق شفاف وتترك بالثلاجة حتي تبرد تماماً

تذوب الشيكولاته في حمام مائي ثم تغطي السويسرول بالشيكولاته بعد ذوبنها وبعد أن تبرد تماماً

يترك ليبرد بالثلاجة ثم يقدم بعد أن يقطع