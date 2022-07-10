طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة بالكريمة

السويسرول من الحلويات اللذيذة والتي يمكن صنعها بسهولة
المقادير اللازمة
للسويسرول
5 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة
كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الغامق
كوب إلا ربع سكر
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة فانيليا
لحشو الكريمة
2 كوب كريمة
نصف كوب سكر بودرة
لصوص الشيكولاته
400 جرام شيكولاته
طريقة العمل
السويسرول
نقوم بفصل البياض عن الصفار
ينخل الدقيق مع الكاكاو والنشا
يخفق صفار البيض مع الفانيليا حتي يتضاعف حجمه قليلاً
يضاف له نصف كمية السكر ويخفق مرة أخري حتي يصبح فاتح اللون
يخفق البياض قليلاً حتي يصبح لونه أبيض
يضاف له نصف كمية السكر الأخري ويخفق حتي يصبح مثل الثلج
يوضع خليط الدقيق علي صفار البيض ويقلب برفق
يوضع البياض للخليط علي دفعات ويقلب برفق
يوضع الخليط في صينية مستطيلة بها ورق زبدة
تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 10 دقائق
تخرج من الفرن وتترك 3 دقائق
تقلب الصينية علي قطعة قماش مطبخ مرشوشة سكر بودرة
ينزع ورق الزبدة من عليها وتلف وتترك حتي تبرد قليلاً
الكريمة
تخفق الكريمة والسكر البودرة ثم تحشي السويسرول بالكريمة وتلف بورق شفاف وتترك بالثلاجة حتي تبرد تماماً
تذوب الشيكولاته في حمام مائي ثم تغطي السويسرول بالشيكولاته بعد ذوبنها وبعد أن تبرد تماماً
يترك ليبرد بالثلاجة ثم يقدم بعد أن يقطع