“ذوي الإعاقة” يستفيدون من الخدمات المقدمة لهم داخل المسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

استفاد من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحجاج بيت الله من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، داخل المسجد الحرام، أكثر من (10) آلاف شخص ، من خلال (5) مبادرات، هي (نحن معكم نسعى لخدمتكم، وإشارة، وأبصار، واجتماعي، والوصف المكاني بلغة الإشارة) .

وقدمت إدارة خدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة عدداً من البرامج التي تضمنت ترجمة الدروس العلمية وخطب الجمعة، وتوفير التطبيقات الرقمية ، وكتاب الله ، والمجلدات والكتيبات الإرشادية بلغة (برايل) التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة ، بالإضافة إلى تخصيص موقع مخصص لخدمة ذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد باب (64) .