المحليات

“ذوي الإعاقة” يستفيدون من الخدمات المقدمة لهم داخل المسجد الحرام

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1443 هـ      10 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

استفاد من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحجاج بيت الله من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، داخل المسجد الحرام، أكثر من (10) آلاف شخص ، من خلال (5) مبادرات، هي (نحن معكم نسعى لخدمتكم، وإشارة، وأبصار، واجتماعي، والوصف المكاني بلغة الإشارة) .

وقدمت إدارة خدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة عدداً من البرامج التي تضمنت ترجمة الدروس العلمية وخطب الجمعة، وتوفير التطبيقات الرقمية ، وكتاب الله ، والمجلدات والكتيبات الإرشادية بلغة (برايل) التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة ، بالإضافة إلى تخصيص موقع مخصص لخدمة ذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد باب (64) .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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