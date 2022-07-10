حارس برازيلي على أعتاب الخليج

الرياضةحارس برازيلي على أعتاب الخليج صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1443 هـ 10 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق جدة- البلاد تقترب إدارة نادي الخليج الصاعد حديثًا لدوري المحترفين، من التعاقد مع حارس مرمى برازيلي، استعدادا للموسم المقبل. وكشفت مصادر مقربة من البيت الخلجاوي أن الإدارة باتت قريبة من حسم صفقة حارس برازيلي يلعب في أحد الأندية البرازيلية الكبرى؛ وذلك بعد توقف المفاوضات مع الحارس الجزائري رايس مبولحي. وكانت المفاوضات قد توقفت بين إدارة نادي الخليج والحارس مبولحي، لوجود خلافات مالية حول قيمة الصفقة، وعلى إثر ذلك، يكثف النادي بحثه عن حراس أجانب آخرين.