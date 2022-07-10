“ماتيوس بيريرا” يثير القلق في الهلال

جدة- البلاد
كشفت ميديا برازيلية، أن محترف الهلال، اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا لا يرغب في الاستمرار مع الزعيم، ويود العودة إلى الدوري البرازيلي.
وأوضحت الميديا البرازيلية، أن ماتيوس بيريرا لا يريد البقاء في الرياض، ويسعى لخوض تجربة مع مدرب نادي بوتافوجو لويس كاسترو. وكان نادي الهلال قد تلقى عرضًا رسميًا من نادي بوتافوجو البرازيلي لضم ماتيوس بيريرا.
ولكن إدارة الهلال رفضت العرض الذي تقدّم به مسؤولو النادي البرازيلي. وكان نادي الهلال، قد جلب خلال الانتقالات الصيفية الماضية، صانع ألعاب ويست بروميتش الإنجليزي، ماتيوس بيريرا.
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