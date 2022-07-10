الهولندي” آدم ماهر” يعزز صفوف ضمك

جدة- البلاد
تمكنت إدارة نادي ضمك من حسم التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي من أصل مغربي” آدم ماهر” ليعزز صفوف الفريق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين.
ونجح ضمك في حسم التعاقد مع آدم ماهر لموسمين قادما من نادي أوتريخت الهولندي.
اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لعب 32 مباراة في الدوري الهولندي الموسم الماضي بواقع 2758 دقيقة، حيث سجل هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف ونال جائزة رجل المباراة في 3 مواجهات. ومان نادي ضمك قد نجح في ضم الجزائري الدولي عبد القادر بدران مدافع فريق الترجي التونسي، كما يرتبط بضم الظهير الجزائري الدولي حسين بن عيادة لاعب نادي النجم الساحلي التونسي. وكان الفريق الضمكاوي قد أنهى الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المركز الخامس برصيد 44 نقطة للمرة الأولى في تاريخ الفريق الجنوبي وذلك تحت قيادة الكرواتي كريشمير ريزيتش.