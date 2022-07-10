الزهراني يساهم في تحقيق أوزباكستان برونزية كاراتيه الألعاب العالمية بأمريكا

الدمام- حمودالزهراني
ساهم رئيس رابطة المدربين السعوديين، المدرب على الزهراني في تحقيق منتخب أوزباكستان للكاراتيه، أول ميدالية برونزية في دورة الألعاب العالمية التي تقام حاليا في أمريكا بعد تحقيق بطل العالم دستن بيك برونزية القتال تحت وزن 75 كجم.
حيث أشرف المدرب السعودي على الزهراني على تدريب البطل دستن بيك من خلال إعداده لهذه البطولة.
ويعتبر المدرب على الزهراني أحد النماذج المميزة في مجال الكاراتيه على الصعيد العالمي لخبرته ومساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات العالمية؛ كان آخرها هذا الانجاز.
بدوره عبر المدرب على الزهراني عن سعادته بهذا الانجاز مؤكدا ان ماتحقق جاء بفضل الله ، ثم بدعم وتوجيه سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي.
وأشار الزهراني إلى مذكرة التبادل بين اللجنة الاولمبية السعودية واللجنة الاولمبية الأوزباكستانية، وقال: “تم الإشراف على تدريب اللاعب الأوزبكي بناء على هذه المذكرة التي تعطي المجال للجانبين لتبادل الخبرات، والحمد لله، تمكن اللاعب الاوزبكي من تحقيق اول ميدالية لبلده، وكان يستحق الذهب، لكنه خسر في نصف النهائي بصعوبة”.