الأهلي يسعى لاستمرار سيبولدي

جدة- البلاد
بدأت إدارة النادي الأهلي مفاوضاتها مع المدرب الأورجواياني روبرت سيبولدي من أجل تجديد تعاقده. ويرغب الأهلي في توقيع جديد مع سيبولدي رغم الهبوط تحت قيادته إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”؛ حيث ترى إدارة الأهلي أن سيبولدي غير مسؤول عن الهبوط بعدما تولى المهمة خلال الجولات الـ7 الأخيرة فقط من الدوري.
وكان سيبولدي تولى مهمة تدريب الأهلي خلفا للمدرب الألباني بيسنيك هاسي.
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