أمانة الطائف تضبط أكثر من 45 ذبيحة فاسدة

الطائف : البلاد

ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في “وكالة الخدمات والبلديات الفرعية”، وعن طريق بلدياتها “الهدا والسيل الكبير وشمال الطائف والإدارة العامة للصحة البيئة”، أكثر من 45 ذبيحة أضحية فاسدة منقولة من مسالخ المشاعر المقدسة في طريقها للطائف.

وتم التحفظ فورًا على الذبائح المنقولة في سياراتٍ خاصة، وفي بيئة حفظٍ سيئة وغير سليمة، الأمر الذي أدى إلى فساد اللحوم، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة “مُحْكم” التي أطلقها أمانة الطائف قبل أيام مع تنفيذ البرنامج الصحي الموسمي المكثف الذي تنفذه الأمانة من خلال وكالة الخدمات والبلديات الفرعية من خلال منافذ الطائف التي تربطها بالعاصمة المقدسة.

وتغطي مبادرة “مُحْكم” طريق السيل الكبير – مكة المكرمة ، وطريق الكر – الهدا، إضافة إلى المنافذ البرية الأخرى من مكة المكرمة للطائف.

وأكدت أمانة الطائف أنها ستضبط لحوم الأضاحي المهرَّبة من خلال المنافذ، وأن هناك فِرقًا رقابية تفتيشية على جميع مداخل المدينة لمتابعة السيارات القادمة والشاحنات، ولن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق كل من يمارس مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على صحة المستهلك.