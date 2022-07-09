6 سيدات سعوديات يشاركن في كأس العالم للراليات” باها إيطاليا”

جدة- البلاد
شهدت المرحلة الأولى من منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية “باها” في إيطاليا، والمستمرة حتى غد الأحد، تواجد 6 سيدات، بالإضافة إلى يزيد الراجحي. وأنهى السائقون السعوديون مشاركتهم في المرحلتين الأولى والثانية في روسيا والأردن، ويبحثون عن مواصلة حصد النقاط في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية “باها”.
ويشارك يزيد الراجحي في منافسات فئة T1، ودانية عقيل في فئة T3، ومشاعل العبيدان في الفئة ذاتها، بينما تخوض ابتهال الفهد منافسات فئة T4، وإلهام الفهد وملَّاحتها سجى كمال الفئة ذاتها.
في حين تشارك الملَّاحة فريدة عبد الله مع يولا دي سيمون، السائقة العالمية. ويسعى الثنائي يزيد الراجحي ودانية عقيل خلال النسخة الثالثة للحفاظ على اللقب بعد حصولهما عليه في النسخة الماضية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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