3 ملايين.. قيمة عقد فيكتور مع الاتفاق

جدة- البلاد
كشفت تقارير عن القيمة المالية المقرر أن يحصل عليها حارس الاتفاق الجديد، البرازيلي باولو فيكتور؛ حيث سيحصل باولو على 3 ملايين ريال من الاتفاق الموسم المقبل، مع شراء باقي عقده من نادي ماريتيمو البرتغالي.
وكانت إدارة الاتفاق، قد أعلنت في وقت سابق عن التعاقد مع فيكتور لموسم واحد مع أفضلية التجديد موسم آخر، دون الكشف عن صيغة الصفقة والتفاصيل المالية.
وجاء التعاقد مع فيكتور، بعد انتهاء رحلة الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي مع الفريق، عقب نهاية تعاقده.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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