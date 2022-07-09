عبد الرحمن العبيد يعزز صفوف الاتفاق

الدمام- حمودالزهراني
نجحت إدارة نادي الاتفاق في الحصول على توقيع الظهير الأيسر لنادي الهلال عبد الرحمن العبيد ليدعم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى 2023.
ومن المقرر أن يبرم العبيد عقد الانتقال النهائي بعد تجاوزه الفحص الطبي، ثم الانتظام في تدريبات فارس الدهناء التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
من جهته، عبّر رئيس نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل عن شكره الجزيل لإدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ لتعاملهم الراقي والاحترافي لإتمام الصفقة، متمنياً التوفيق والنجاح للاعب عبد الرحمن العبيد، مع الاتفاق وتقديم موسم مميز يسعد من خلاله جماهير وعشاق الاتفاق.