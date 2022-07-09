برشلونة يهدف لربح 150 مليون من الميركاتو.. كيف؟

يخطط برشلونة لربح 150 مليون يورو من الميركاتو الصيفي الحالي 2022 بحسب يومية “سبورت” الإسبانية المقرّبة من البارسا، السبت 9 يوليو.

الهدف الأساسي لإدارة برشلونة من سوق الانتقالات هو تخفيض فاتورة أجور الفريق إلى أقل درجة، مع تحصيل أكبر مبلغ مالي من بيع اللاعبين.

انتعشت خزائن برشلونة بـ10 ملايين يورو من بيع فرانسيسكو ترينكاو إلى لشبونة البرتغالي، ومع رحيل داني ألفيس تم توفير راتبه، لكن هذا لا يكفي.

100 مليون للثنائي الهولندي

مع أول عرض قوي يصل إلى الهولنديين فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي، سيوافق النادي فورًا، مع تحديد سعر 80 و20 مليون يورو لكل لاعب تواليًا.

كما أن البارسا يريد 8 ملايين يورو من أجل بيع مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت، و5 ملايين يورو للتخلي عن خدمات المدافع أوسكار مينغويزا.

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آخر لاعب يمكن أن يستفيد البارسا من عملية بيعه هذا الصيف هو جان كلير توديبو المعار إلى نيس الفرنسي، يريد النادي 20 مليون يورو.

قدّرت “سبورت” مبيعات برشلونة + مقدار تخفيض فاتورة رواتب الفريق، بنحو 150 مليون يورو، وهو مبلغ قابل للزيادة بحسب سير الميركاتو.