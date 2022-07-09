الفرس “إكليل عذبة” يتوج بشوط الجياد العربية الأصيلة في المملكة المتحدة

الرياض- البلاد
حققت عذبة للسباقات لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز إنجازها الثاني خلال الأسبوع الحالي، بتحقيق الفرس “إكليل عذبة” إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له انتصارها الثاني علي التوالي في سجلها السباقي.
وجاء الإنجاز بتحقيق الفرس الشوط المخصص للجياد العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر بميدان نيو بري بالمملكة المتحدة بزمن قدره 1:18:11 دقيقة، وحلت بالمركز الثاني الفرس “بيان عذبة” وهي من إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له . وما زالت اسطبلات عذبة تتصدر قائمة منظمة سباقات الخيول العربية بالمملكة المتحدة؛ بوصفها أفضل مالك في المملكة المتحدة، إذ حقق الجواد “كفو عذبة” أفضل أداء ومكاسب، كما تصدر مدرب اسطبلات عذبة “فيليب كولينجتون” قائمة أفضل مدرب حتى أمس الأول 7 يوليو الجاري.
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