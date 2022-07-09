الشباب يتعاقد مع البولندي “كريتشوفياك”

الرياض- هاني البشر
أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، صباح اليوم السبت التعاقد مع الدولي البولندي غجيغوش كريتشوفياك لمدة موسم واحد؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع شيخ الأندية، خلال الموسم الرياضي الجديد.
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