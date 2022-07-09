الرياضة

الشباب يتعاقد مع البولندي “كريتشوفياك”

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1443 هـ       9 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- هاني البشر
أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، صباح اليوم السبت التعاقد مع الدولي البولندي غجيغوش كريتشوفياك لمدة موسم واحد؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع شيخ الأندية، خلال الموسم الرياضي الجديد.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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