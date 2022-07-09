السكوتر الكهربائي خدمة نقل جديدة لضيوف الرحمن

مزدلفة : البلاد

قدّمت الهيئة العامة للنقل السكوتر الكهربائي كخدمة تجريبية للحجاج في موسم حج هذا العام 1443 هـ، بهدف تحسين تجربة الحجاج الكريم وتسهيل تنقله أثناء تأديته لهذه الشعيرة، وبما يضمن تقليص مدة التنقل خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بواسطة السكوتر الكهربائي، حيث تسهم هذه الخدمة الجديدة باختصار الوقت إلى 15 دقيقة بدلًا من ساعة أثناء سيرهم مشيًا على الأقدام بين المشعرين، وجرى تخصيص مسارات محددة لهذه الخدمة لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج أثناء استخدامهم لها.

ولقيت هذه الخدمة استحسان مستخدميها من حجاج بيت الحرام، وإثراء تجربتهم لها والتعرف على طرق استخدامها، حيث وفرت الهيئة فريق متخصص لهذه الخدمة ولتوعية الحاج الكريم بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، ومن خلال هذا الاطلاق التجريبي لخدمة التنقل بالسكوتر في موسم الحج لهذا العام ستعمل الهيئة على تطويرها وتحسينها، للمواسم المقبلة بإذن الله.

ويأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة، وتبني التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملائمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن وضمان تنقلهم وأداءهم للمناسك براحة واطمئنان.