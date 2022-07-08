28 مركزاً لمتابعة الخدمات البلدية في المشاعر المقدسة

عرفات: البلاد

جهّزت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المشاعر المقدسة (28) مركزاً للإشراف ومتابعة الخدمات ضمن خطط الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمـة البلديـة في موسـم الحـج مـن خـلال تسخير جميع الإمكانات البشرية والآليـة المشاركة لخدمـة ضيـوف بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.

وأكدت الوزارة أن هذه المراكز تتميز بجهاز إشرافي ميداني لمتابعة الخدمات البلدية، يتمتع بكامل الصلاحيات اللازمة لتطبيق الأنظمة والتعليمات والتنسيق المباشر مع الإدارات ذات العلاقة لتنفيذ مهامها على غرار ما يتم في البلديات الفرعية، حيث وزعت مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة حسب نطاقات خدمة الحجاج ووفقًا لأماكن نزولهم بالمشاعر المقدسة، إذ تغطي (28) منطقة خدمات بلدية موزعة على المشاعر المقدسة وذلك بواقع (22) مركزاً بمشعر منى، و(3) مراكز بمشعر مزدلفة، و(3) بمشعر عرفات.

وتتخذ مراكز الخدمات البلدية مهام الإشراف الميداني لمتابعة خدمات النظافة وصحة البيئة والأسواق وإزالة التعديات بكل منطقة، فضلا عن التنسيق مع الإدارات بأمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة لتشغيل وصيانة ونظافة المرافق البلدية بالمشاعر المقدسة وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الاعمال، وتنفيذ أعمال النظافة والتخلص من النفايات، وعمل برنامج للمراقبة الصحية لمباسط بيع المواد الغذائية ومتابعة الحلاقين ودعم مناطق الخدمات بمراقبين صحيين، إلى جانب أعمال الصيانة للطرق وابراج وأعمدة الانارة وصيانة الانفاق، وتحديد مواقع المباسط ومواقع برادات بيع المواد الغذائية وإصدار الرخص الخاصة بها، إضافة إلى تكثيف أعمال المراقبة للإحداثات والتعديات ، ومتابعة أعمال لجنة ضباط الاتصال مع مؤسسات الطوافة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المراقبة لإنهاء أعمال المقاولين قبل بداية شهر ذي الحجة.