المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سلطة الدجاج بالعنب

نيفين عباسaccess_time9 / ذو الحجة / 1443 هـ       8 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

السلطات من الوصفات المفضلة خاصة في فصل الصيف

المقادير اللازمة

4 أكواب دجاج مفروم
1 1/2 كوب كرفس مفروم
1/2 كوب كريمة خفق ثقيلة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 كوب مايونيز
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل
2 ملعقة صغيرة بقدونس مفروم
1/2 كوب لوز مقطع
1/2 كوب من العنب الأخضر مقطع نصفين
1/2 كوب من العنب الأحمر مقطع نصفين

طريقة العمل

يقطع الدجاج إلى مكعبات صغيرة
يقطع الكرفس أيضًا ويوضع جانبًا
اصنعي الصلصة عن طريق خفق كريمة الخفق الثقيلة
أضيفي عصير الليمون والمايونيز والملح والفلفل واخلطيهم معًا
يضاف الدجاج والكرفس والبقدونس واللوز والعنب
برديها لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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