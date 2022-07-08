طريقة عمل سلطة الدجاج بالعنب

السلطات من الوصفات المفضلة خاصة في فصل الصيف
المقادير اللازمة
4 أكواب دجاج مفروم
1 1/2 كوب كرفس مفروم
1/2 كوب كريمة خفق ثقيلة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 كوب مايونيز
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل
2 ملعقة صغيرة بقدونس مفروم
1/2 كوب لوز مقطع
1/2 كوب من العنب الأخضر مقطع نصفين
1/2 كوب من العنب الأحمر مقطع نصفين
طريقة العمل
يقطع الدجاج إلى مكعبات صغيرة
يقطع الكرفس أيضًا ويوضع جانبًا
اصنعي الصلصة عن طريق خفق كريمة الخفق الثقيلة
أضيفي عصير الليمون والمايونيز والملح والفلفل واخلطيهم معًا
يضاف الدجاج والكرفس والبقدونس واللوز والعنب
برديها لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم