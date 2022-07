رونالدو “خارج” مباريات يونايتد التحضيرية للموسم الجديد

سيغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباريات مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم الجديد 2022-20233 بحسب “Sky Sports” الجمعة 8 يوليو.

وواصل رونالدو غيابه عن تدريبات الشياطين الحُمر لليوم الخامس تواليًا، بعد أن انطلق المعكسر التدريبي الاثنين الماضي 4 يوليو في “كارينغتنون”.



طبقًا للمصدر المذكور، سيغيب رونالدو (37 عامًا) عن جولات مانشستر يونايتد التحضيرية ولن يسافر مع بعثة الفريق إلى أستراليا وتايلند اليوم.



ويضط رونالدو بحسب وسائل إعلام على إدارة مانشستر يونايتد للسماح له بالرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي، لعدم اقتناعه بمشروع النادي.

BREAKING: Cristiano Ronaldo will not be part of the Manchester United squad scheduled to depart for the pre-season tour of Thailand and Australia on Friday 🚨pic.twitter.com/V6IVc9zrSC

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 7, 2022