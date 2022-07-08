الرياضة

رونالدو “خارج” مباريات يونايتد التحضيرية للموسم الجديد

محمد ابو الوفاaccess_time9 / ذو الحجة / 1443 هـ       8 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
كريستيانو رونالدو يفكر في مغادرة مانشستر يونايتد

سيغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباريات مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم الجديد 2022-20233 بحسب “Sky Sports” الجمعة 8 يوليو.

 

وواصل رونالدو غيابه عن تدريبات الشياطين الحُمر لليوم الخامس تواليًا، بعد أن انطلق المعكسر التدريبي الاثنين الماضي 4 يوليو في “كارينغتنون”.


طبقًا للمصدر المذكور، سيغيب رونالدو (37 عامًا) عن جولات مانشستر يونايتد التحضيرية ولن يسافر مع بعثة الفريق إلى أستراليا وتايلند اليوم.


ويضط رونالدو بحسب وسائل إعلام على إدارة مانشستر يونايتد للسماح له بالرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي، لعدم اقتناعه بمشروع النادي.

 

 

مباريات مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم الجديد

 

-مانشستر يونايتد – ليفربول            (12 يوليو)
-ملبورن فيكتوري – مانشستر يونايتد (15 يوليو)
-مانشستر يونايتد – كريستال بالاس  (19 يوليو)
-مانشستر يونايتد – أستون فيلا       (23 يوليو)
-مانشستر يونايتد – أتلتيكو مدريد     (30 يوليو)
-مانشستر يونايتد – رايو فاييكانو     (31 يوليو)

 

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من المقرر أن يستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي 2022-2023 يوم 7 أغسطس باستضافة برايتون في ملعب “أولد ترافورد”.

 

وأنهى يونايتد الموسم الماضي سادسًا على لائحة الترتيب، محققًا أسوأ عدد نقاط في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تدشينه عام 1993.

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