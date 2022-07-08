برشلونة يقدّم العرض الأخير لضم رافينيا

لا يزال برشلونة يحاول التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا (25 عامًا) من ليدز يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفي 2022، ويبدو أنه اقترب.

بدا أن تشيلسي حسم صفقة رافينيا في الأيام الأخيرة، قبل أن يحوّل دفة اهتمامه فجأة إلى الجناح الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، من مانشستر سيتي.

شبكة “CBS” قالت من مصادرها الخاصة الجمعة 8 يوليو، إن برشلونة قدّم العرض الأخير لإدارة ليدز يونايتد للتعاقد مع رافينيا والبالغ 55 مليون يورو.

وعادل برشلونة عرض تشيلسي المالي (55 مليون يورو) لتصبح الكرة في ملعب رافينيا وليدز يونايتد. وترجّح مصادر أن البارسا حسم الصفقة بالفعل.

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جيسي مارش، مدرب ليدز يونايتد، قال للصحافة الإنجليزية قبل أيام، إن رافينيا قد لا يكون على متن طائرة الفريق المتجهة إلى أستراليا السبت لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، ما يعزز فرضية أن اللاعب بالفعل سيغادر ليدز هذا الصيف باتجاه برشلونة أو تشيلسي.

سجّل رافينيا 11 هدفًا وقدّم 3 تمريرات حاسمة بقميص ليدز يونايتد الموسم الماضي 2021-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يمتلك 3 أهداف من 9 مباريات مع منتخب البرازيل، ومن المنتظر أن يضمه المدرب تيتي لقائمة السليساو في كأس العالم قطر 2022.

كل أهداف وتمريرات رافينيا الحاسمة مع ليدز يونايتد 2021-2022