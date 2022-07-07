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وزير الخارجية ونظيره الهندي يستعرضان مجالات التعاون المشترك

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1443 هـ       7 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

بالي : البلاد

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، في جزيرة بالي الإندونيسية، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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