الرياضة

قبل انطلاق المعسكر.. فحوصات شاملة للاعبي القادسية

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1443 هـ       7 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الفحوصات الطبية الشاملة قبل انطلاق المعسكر الخارجي للفريق الأول، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد؛ حيث تم عمل قياسات القوة العضلية لجميع اللاعبين، وكذلك قياسات العمود الفقرى بتقنية 4D وكذلك تحاليل شاملة للدم وعمل فحوصات شاملة لعضلة القلب.
من جهة أخرى، منح الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي إجازة للاعبين عن التدريبات لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته في 11 يوليو قبل السفر للمعسكر الخارجي المقرر له نهاية الشهر الحالي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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