المصري طارق حامد ثاني تعاقدات الاتحاد الصيفية

متابعة – عثمان فواج @othmanfouaj02
حسم مجلس إدارة نادي الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي صفقة المحور المصري طارق حامد، لمدة موسمين قادمين، في صفقة انتقال حر، انطلاقا من منافسات الموسم الرياضي القادم.
ويأتي هذا نظرا للرحيل المرتقب للبرتغالي فيلبي أندريه الذي لم يقدم مستويات ترقى لتطلعات أنصار المونديالي، منذ مجيئه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما قام بتعويض الدولي المغربي كريم الأحمدي.
ووقع أيضا مجلس إدارة نادي الاتحاد مع الظهير الأيسر زكريا هوساوي لمدة موسم واحد بنظام الإعارة، مع وجود بند يتيح شراء عقده بعد نهاية مسابقات الموسم المقبل، في حال قدم مستوى ممتاز.
ويسعى مسؤولو النمور للتعاقد مع صفقات كبيرة وكذلك تقوية دكة البدلاء، من أجل التتويج بلقبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكذلك المسابقة الكبرى المتمثلة في دوري أبطال آسيا.
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