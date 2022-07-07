الفلسفة أم الراتب.. لماذا ابتعد رونالدو عن بايرن ميونيخ؟

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تغيّبه عن تدريبات مانشستر يونايتد لليوم الرابع تواليًا، ما عزز فرضية تمرد أفضل لاعب في العالم 5 مرات على فريقه.

وبدأ يونايتد معسكره للموسم الجديد 2022-2023، الاثنين الماضي 4 يوليو في مقر التدريبات “كارينغتون” بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

لم يعد رونالدو (37 عامًا) من إجازته الصيفية بعد، فيما قال مصدر رسمي من النادي ليومية “ذا صن” أن غياب اللاعب عائد إلى أسباب عائلية. مع ذلك، تشير أغلب المصادر المقرّبة من النادي إلى أن رونالدو دخل تمردًا مفتوحًا ضد مانشستر يونايتد للسماح له بالرحيل في الميركاتو الحالي.

ومع تدني المردود الفني لمانشستر يونايتد الموسم الماضي واحتلاله الترتيب السادس على لائحة الدوري الإنجليزي، ما أفقده فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا، فإن رونالدو أصبح متأهبًا أكثر من أي وقت مضى لمغادرة ملعب “أولد ترافورد” والمنافسة في مستويات أعلى بحسب “تلغراف”.

لماذا ابتعد رونالدو عن بايرن ميونيخ؟

ارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى بايرن ميونيخ مع بداية سوق الانتقالات الصيفي الحالي، لكن البيئة المحيطة بالنادي نفت الأمر جملة وتفصيلًا.

وقال المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ، أوليفر كان في تصريحات لمجلة “كيكر” الألمانية الخميس 7 يوليو: “بقدر ما أنا معجب برونالدو، فإن مسألة التعاقد معه لا تتماشى مع فلسفتنا”.. فيما حسم المدير التنفيذي للبافاري، حسن صالح حميديتش، الأمر قبل أيام عند سؤاله عن جلب رونالدو بكلمة واحدة: “لا”.

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تعددت أسباب رفض بايرن ميونيخ التعاقد مع رونالدو، لعل عامل العمر يأتي في المقام الأول، إذ يدخل اللاعب عامه الـ38، وهو عمر لا تقبل إدارة النادي بإبرام عقد احترافي معه عطفًا على المخاطرة الرياضية، كما أن سياسة بايرن بالنسبة للفئات العمرية لا تحبذ تعاقدات اللاعب الثلاثيني، فيما لا تجدد الإدارة عقود من يتجاوز الـ30 أكثر من موسمين، وهو ما حدث مع مولر ونوير.

راتب رونالدو المرتفع (35 مليون يورو سنويًا) عائق أساسي، إن علمت أن أعلى راتب في بايرن ميونيخ حاليًا هو البولندي روبرت ليفاندوفسكي (23 مليون يورو) وأنهارت مفاوضات التجديد إثر رفض بايرن ميونيخ كسر سقف الرواتب وإصراره على تحصيل ليفاندوفسكي نفس الراتب في العقد الجديد، وهو ما رفضه اللاعب.

فلسفة لعب بايرن ميونيخ مع المدرب يوليان ناغلزمان تستند في الأساس على الضغط العالي والتحركات الدائمة من غير كرة، وهي ميزة يفقدها رونالدو شيئًا فشيئًا، وتشير الأرقام من الموسم الماضي 2021-2022 إلى أن رونالدو أقل المهاجمين في البريميرليغ قيامًا بالضغط على الخصم في ثلث الملعب الأخير.

سجّل رونالدو الموسم الماضي بقميص مانشستر يونايتد 24 هدفًا من 38 مباراة في كل المسابقات، كما قدّم 3 تمريرات حاسمة إلى زملائه.

شاهد أهداف كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد موسم 2021-2022