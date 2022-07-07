اطلاق مبادرة ” بسلام آمنين ” لخدمة الحجاج بمطار الملك فهد الدولي

الدمام-حمود الزهراني

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة “بسلام آمنين” تزامنا مع موسم الحج، بالشراكة مع مطارات الدمام، مستهدفة حجاج بيت الله الحرام المغادرين، عبر الرحلات الجوية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، من خلال توزيع 3500 هدية عينية ومنشورات توعوية هادفة تساعد الحجاج على قضاء مناسكهم، وذلك بمشاركة 30 متطوعا ومتطوعة من منسوبي الأمانة وأفراد المجتمع.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمود بن حسن الرتوعي، إن هذه المبادرة جاءت امتدادا للجهود العظيمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “حفظهما الله” لدعم حجاج بيت الله الحرام وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تعينهم على قضاء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيدا بالدور الكبير لإدارة شركة مطارات الدمام في تنفيذ مبادرة “بسلام آمنين” بالشراكة مع أمانة الشرقية ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية بوكالة الخدمات، بهدف خدمة الحجاج وتعزيز دور الأمانة بالتكاملية مع الجهات بتوجيهات ومتابعة من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والذي يحرص على تفعيل المسؤولية الاجتماعية وإشراك منسوبي الأمانة ومتطوعيها في مثل هذه المبادرات التي تخدم الفرد والوطن .

وأشار الرتوعي إلى مشاركة 30 متطوعا ومتطوعة أمس في مبادرة “بسلام آمنين” من مختلف الفئات العمرية بمطار الملك فهد الدولي، والذين بادروا مع منسوبي الأمانة بالتسجيل بمنصة العمل التطوعي بأمانة الشرقية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، مبينا أن المبادرة تضمنت توزيع 3500 هدية عينية للحجاج من حقائب ومظلات ومراوح يدوية وسجادات وأدوات للحفاظ على الصحة والسلامة، إضافة لتقديم المنشورات التوعوية والتثقيفية الهادفة التي تساعدهم على قضاء مناسكهم.)