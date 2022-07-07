أمانة جدة تهيئ 610 جوامع ومصليات لصلاة عيد الأضحى

جدة : البلاد

هيأت أمانة محافظة جدة 610 جوامع ومصليات تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1443هـ، موزعة على نطاق 16 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة.

وبينت أن الإدارة العامة لمشاريع النظافة سخرت جهودها لأعمال نظافة المصليات وفي محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.

وأشارت أمانة جدة إلى أنها خصصت نحو 1385 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، بالإضافة لتجهيز 258 معدة تشمل المكانس الآلية والصغيرة وتانكرات غسيل الأرصفة، مؤكدة استمرار جهودها الميدانية.