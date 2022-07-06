وفاة الأمين العام لمنظمة «أوبك»

البلاد : متابعات

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وفاة أمينها العام محمد سانوسي باركيندو، في بلده نيجيريا عن عمر ناهز 63 عاما، متقدمة بأحر التعازي لأسرته وأصدقائه وزملائه وأحبائه ولبلده.

وقالت المنظمة: “لقد كان القائد المحبوب لأمانة منظمة أوبك، ووفاته خسارة فادحة لأسرة أوبك بأكملها، وصناعة النفط، والمجتمع الدولي»، مضيفة: «صدمة لأسرة أوبك. نعرب عن حزننا وامتناننا العميق لأكثر من 40 عاماً من الخدمة المتفانية التي قدمها محمد سانوسي باركيندو للمنظمة. تفانيه وقيادته ستلهم أوبك لسنوات عديدة قادمة”.

ونعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، معربا عن تعازيه القلبية لعائلة باركيندو وفريق منظمة «أوبك»، وقال: «سنفتقد بشدة مهنيته وخبرته وتفانيه».